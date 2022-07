Markt Einersheim vor 18 Minuten

Collegium Musicum in der St. Matthäuskirche

Am Donnerstag, 4. August, gibt das Collegium Musicum der Internationalen Sommerakademie von Schloss Pommersfelden um 20 Uhr ein Konzert in der St. Matthäuskirche in Markt Einersheim. An der Sommerakademie – im Jahr 1958 von Karl Graf von Schönborn aus Wiesentheid gegründet – kommen laut Mitteilung von Dekanatskantorin Marianne Schmidt nach zweijähriger Corona-Pause wieder bis zu 70 begabte Musikstudenten, Dozenten und Dirigenten aus mehr als 20 Nationen zusammen, um gemeinsam bedeutende Werke der Musikliteratur zu erarbeiten. Sie alle haben unterschiedliche politische Weltanschauungen und einen anderen kulturellen Hintergrund, aber eines eint sie alle: Die Leidenschaft zur Musik. Sie werden nach einer anspruchsvollen Aufnahmeprüfung in die Akademie aufgenommen, erhalten dort kostenlosen Unterricht, Verpflegung und Unterkunft. Bei dem Konzert in Markt Einersheim stehen Werke von Bach, Mozart und Verdi auf dem Programm. Karten zu 13 Euro (Schüler neun Euro) gibt es an der Abendkasse.