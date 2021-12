Kitzingen vor 20 Minuten

Cityroller gestohlen

Bereits in der Zeit von Freitag, 7.55 Uhr, bis Montag, 7.55 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen grau-schwarzen Cityroller. Der Roller war laut Polizeibericht im Bereich der Fahrradständer vor der Realschule in der Glauberstraße in Kitzingen abgestellt. Es entstand ein Beuteschaden von rund 100 Euro.