Wiesentheid vor 57 Minuten

Citroen Jumpy angefahren

In der Korbacherstraße in Wiesentheid stieß eine bislang unbekannte Person in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen mit ihrem Fahrzeug gegen die Front eines geparkten grauen Citroen Jumpy. Dabei entstand ein Schaden von rund 1500 Euro, schreibt die Polizei.