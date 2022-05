Mainfrankenpark vor 1 Stunde

Cineworld zeigt Puccinis "Turandot" live aus der Metropolitan Opera

Das Cineworld Mainfrankenpark schaltet am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr live in die Metropolitan Opera New York und präsentiert die Übertragung von "Turandot". Das schreibt das Cineworld-Kino in einer Pressemitteilung.