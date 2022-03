Mainfrankenpark vor 19 Minuten

Cineworld lädt ukrainische Gäste zu zwei Filmvorstellungen ein

Ukrainische Kinder sowie deren Eltern und Großeltern lädt das Cineworld Mainfrankenpark ein, kostenlos die Filme „Shaun das Schaf – Der Kinofilm“ am Montag, 4. April, um 14.30 Uhr sowie „Clara und der magische Drache“ am Samstag, 9. April, um 12.30 Uhr auf der großen Leinwand zu erleben. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Kinos hervor. Dazu gibt es für alle noch Popcorn und Getränke gratis dazu. „Das ist für uns eine Herzensangelegenheit“, Kino-Chefin Julia Michel zitiert. „Wir möchten den Geflüchteten ein wenig Freude bereiten und sie den Krieg zumindest für die Dauer des Films vergessen lassen!“ Das Animationsabenteuer „Clara und der magische Drache“ ist in ukrainischer Sprache, der Film „Shaun das Schaf – Der Kinofilm“ ist nur mit Musik untermalt.