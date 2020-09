Dettelbach vor 1 Stunde

Cineworld-Kleinkindkino zeigt Rabe Socke und Eddi-Bär

Das Kleinkinderkino des Cineworld Mainfrankenpark in Dettelbach zeigt am Samstag, 5. September, um 14 Uhr den Film "Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz". Der Film ist laut einer Pressemitteilung von Cineworld für Kleinkinder ab 0 Jahren geeignet und erzählt die Geschichte von Socke, der in einem geheimen Zimmer eine Schatzkarte findet. Zusammen mit seinem besten Freund Eddi-Bär bricht Socke auf zum großen Abenteuer.