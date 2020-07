Cineworld im Mainfrankenpark: Das Kino-Leben ist zurück

Keine Zuschauer. Keine neuen Filme. Das Cineworld/Cineplex im Mainfrankenpark hat harte Wochen hinter sich. So langsam setzt der Normalbetrieb wieder ein. Neben den neu anlaufenden Filmen sind auch die zusätzlichen Angebote wieder verfügbar: Es gibt beispielsweise ein Sommerferien-Ticket vom 24. Juli bis 7. September. Für Fans von Originalversionen laufen sonntags wieder Filme in der Originalsprache. Und das Film-Café am Donnerstagnachmittag mit Kaffee, Kuchen und Film startet ebenfalls in dieser Woche wieder.

Offen hat zudem das Open-Air Kino. Unterm Sternenhimmel gibt es besondere Filme zu erleben. Samstags um 14 Uhr wartet außerdem das Kleinkinderkino und für die Freunde der MET-Oper läuft das sommerliches Opern-Festival mit Live-Aufzeichnungen aus New York. Da die MET erst wieder ab Januar live spielt, gibt es Aufzeichnungen. Mit dabei: „La Bohème“ am 23. August, "Aida" am 10. Oktober, "Il Trovatore" am 7. November und "Fidelio" am 12. Dezember. Dazu kommen zwei Konzertaufzeichnungen "David Garrett: Unlimited – Live in Verona" am 30. August und "Elvis: That’s The Way It Is" am 13. August.

Autokino macht (vorerst) zu

Laut Pressemitteilung wird es in Kürze auch wieder Reisefilme in der Reihe "Entdecke die Welt" geben. Dagegen hat das Autokino auf dem Cineworld-Parkplatz, auf dem Anfang Juni erstmals ein Auto-Gottesdienst stattfand, vorerst ausgedient. Das Projekt Autokino sei "sehr gut angenommen worden", heißt es auf Nachfrage. Wie Kino-Besitzerin Julia Michel mitteilt, sei es aber durchaus vorstellbar, dass "diese Super-Geschichte auch im nächsten Jahr wieder angeboten wird".

Derzeit kaum Umbauten

In den Kino-Sälen selbst gab es laut Betreiber keine größeren Umbauten wegen Corona. Allerdings sei man noch in der Planungsphase. So sei beispielsweise vorstellbar, in einigen Kinosälen bequeme Sofas anzubieten. Alles in allem würden sich die Kinogäste "sehr freuen, dass wir wieder geöffnet haben", so lautet die abschließende Information aus dem Mainfrankenpark.