Mainfrankenpark vor 1 Stunde

Cineworld begrüßt ukrainische Gäste

Ukrainische Kinder mit Eltern und Großeltern lädt das Cineworld Mainfrankenpark am Samstag, 7. Mai, um 12.30 Uhr dazu ein, kostenlos den Animationsfilm "Sing - Die Show deines Lebens" auf der großen Leinwand zu erleben. "Der Film ist in ukrainischer Sprache und für Klein und Groß geeignet", teilt Kino-Chefin Julia Michel in einer Pressemitteilung mit. Dazu gibt es für alle Kinobesucher noch Popcorn und Getränke. Weitere Infos unter www.cineworld-main.de