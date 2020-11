In der Nacht auf Sonntag wurde eine Christus-Statue vor der St.-Augustinus-Kirche in der Falterstraße in Dettelbach beschädigt. Die Füße des am Kreuz hängenden Jesu wurden laut Polizeibericht abgebrochen. Die Splitter des Sandsteins lagen noch direkt davor am Boden. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.