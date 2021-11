Eine öffentliche Belobigung durch Ministerpräsident Markus Söder und die Verleihung der Christophorus-Medaille in der Residenz in München: Damit wurde der Obernbreiter Gemeinderat Matthias Weidinger vor kurzem ausgezeichnet. Für Bürgermeisterin Susanne Knof Anlass genug, Weidinger zu Beginn der Ratssitzung am Mittwochabend für seinen Einsatz zu danken und ihm ein Weinpräsent zu überreichen.

Unterwegs in Kitzingen bemerkte Matthias Weidinger am 7. Juni 2020 gegen Mittag Rauch aus einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Max-Plank Straße. Da weder Feuerwehr noch Rettungskräfte in Sicht waren, begab sich Weidinger sofort zur Brandstelle und bemerkte dort, wie Personen versuchten, sich aus einem Fenster im Obergeschoss aus etwa vier Meter Höhe zu retten. Um seine Familie in Sicherheit zu bringen, versuchte ein Vater seine drei Kinder im Alter von fünf, vier und einem Jahr und seine Ehefrau aus dem Fenster abzulassen. Weidinger gelang es, alle Mitglieder der syrischen Familie im Fallen aufzufangen beziehungsweise den Fall so abzufangen, dass es zu keinen größeren Verletzungen kam. Matthias Weidinger verletzte sich dabei selber an der linken Hand, die aber mittlerweile wieder verheilt ist. Aus den Reihen seiner Miträte gab es Beifall für Weidinger.

Kein Nikolausmarkt in Obernbreit

Daneben verblasst natürlich das Alltagsgeschehen in einem Gemeinderat etwas, sollte aber dennoch erwähnt werden. So beschlossen die Rätin und die Räte einstimmig, den für den 4. und 5. Dezember geplanten Nikolausmarkt in Obernbreit nicht stattfinden zu lassen. Schon im Vorfeld, so Bürgermeisterin Susanne Knof, haben zwei Standbetreiber der Gemeinde eine Absage erteilt und auch der Sportverein, so Christian Küster, sei von einer Teilnahme wieder abgerückt. Über den Beschluss wird die Bürgermeisterin alle Interessierten unverzüglich informieren.

Bei der Sanierung des Kindergartens könnte es zu leichten Verzögerungen kommen. Wie Knof informierte, fordern Behörden nun eine Neuberechnung der Hochwassersituation. Allerdings nicht vom Breitbach, sondern vom oberhalb gelegenen Hang aus. Mit dem beauftragten Ingenieurbüro ist der Kontakt schon aufgenommen.

Gemeinde beteiligt sich am "Blühpakt Bayern"

Laut Satzung sollten die Wassermengen für die Gartenbewässerung durch einen "Wasserzähler des Marktes" gemessen werden. In der Praxis wurde der Wasserzähler aber vom Verbraucher selbst besorgt und von einer Fachfirma angeschlossen. Da künftig für den Wasserbezug Umsatzsteuer erhoben wird, allerdings nicht für die Entsorgung, kann dieses Verhalten geduldet werden und wurde die Satzung entsprechend der Realität angepasst.

Die Gemeinde beteiligt sich am "Blühpakt Bayern, blühende Kommunen" des Bayerischen Umweltministeriums. Das passe gut in das neue Mähkonzept für Gemeindeflächen, so die Bürgermeisterin. Für das Programm seien nur innerörtliche Flächen gemeldet, so Knof auf Anfrage von Stefan Scherer.