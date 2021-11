Wiesentheid vor 1 Stunde

Christbaumverkauf für Kinder in Not

Der Abtswinder Verein Mix for Kids verkauft am Samstag, 27. November, von 10 bis 16 Uhr Weihnachtsbäume auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarkts in Wiesentheid. Es gibt frisch geschlagene Nordmanntannen und Blautannen in verschiedenen Größen aus dem Steigerwald sowie zu jedem gekauften Baum ein kleines Geschenk, gesponsert von der Firma Kräuter Mix. Dies teilt der Verein mit. Auf Wunsch liefert Mix for Kids den Baum im Umkreis von fünf Kilometern gegen eine Spende von fünf Euro nach Hause. Bratwürste, Glühwein und Punsch sorgen für das passende Ambiente. Außerdem werden Gewürze und Kräutertee verkauft. Der gesamte Gewinn kommt über die Hilfsprojekte des Vereins benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Deutschland, Indien und Albanien zugute.