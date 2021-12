Dettelbach vor 28 Minuten

Christbaum auf Kirchplatz umgesägt

Am Sonntag, zwischen 0 und 5.40 Uhr, wurde in Schnepfenbach ein Christbaum, der vor der Kirche in der St. Kilian Straße aufgestellt war, umgesägt. Der oder die Täter waren vermutlich mit einer Handsäge am Werk, Der Baum fiel letztendlich um und blieb auf dem Vorplatz liegen, wie die Polizei schreibt. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.