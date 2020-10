Kitzingen vor 1 Stunde

Christa Kraus stellt im Sparkassen-Beratungscenter aus

Bis 8. Januar 2021 zeigt die Malerin Christa Kraus ihre Werke in der Galerie im Sparkassen-Beratungscenter Kitzingen. Mit Aquarell und Pastellkreide, in Acryl und als Monotypien, einer besonderen Drucktechnik, hat die Künstlerin laut Pressemitteilung der Bank realistische und abstrakte Welten gestaltet. Ursprünglich hat Christa Kraus Illustrationen von medizinischen und botanischen Fachbüchern gefertigt und sich bei bekannten Malern und Grafikern in Würzburg weitergebildet. Im Ruhestand gilt laut Mitteilung nun ihre ganze Leidenschaft der Malerei und den Möglichkeiten vielfältiger Bildkompositionen. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Sparkasse zu sehen.