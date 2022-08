Volkach vor 57 Minuten

Christ Boettcher beim 3. Volkacher Kabarett Sommer

Er zählt zu den ganz bekannten Comedians Bayern: Chris Boettcher. Live zu erleben ist er laut Mitteilung der Tourist Information Volkach am Mittwoch, 31. August, in Volkach, wenn er über den Druck im Allgemeinen und im Speziellen nachdenkt. Zum Programm: Erfolgsdruck, Zeitdruck, Leistungsdruck, 90 Prozent der Deutschen empfinden sich anhaltendem Druck ausgesetzt. Auch Torwart-Titan Oli Kahn klagte einst nach Spielen über "wahnsinnigen, immensen, unglaublichen – Druck". Eine echte Steilvorlage für Chris Boettcher, der nicht nur den Titan unnachahmlich gut in Szene setzt. Natürlich leiden in Boettchers Programm „Immer dieser Druck“ auch andere Promi- Zeitgenossen unter besagtem Zivilisationsphänomen.