Chiara Vörg überzeugt beim Wettbewerb Alte Sprachen

Mit ihren hervorragenden Leistungen in Latein hat Chiara Vörg überzeugt und dies bei der Teilnahme am Wettbewerb Alte Sprachen unter Beweis gestellt. Bei einer dreistündigen bayernweiten Prüfung musste sie in der ersten Runde einen anspruchsvollen Text übersetzen und vielfältige kreative Aufgaben rund um Latein lösen. In der zweiten Runde war ein lateinischer Text zu interpretieren – im Hinblick darauf, ob das alte Rom ein Vorbild für gelungene Integration heute sei. Mit Fachbüchern und einer lateinischen Urkunde wurde Chiara von der Elisabeth-Saal-Stiftung geehrt, die von Schulleiterin Monika Rahner und Anette Gerhard, Kursleiterin Latein, überreicht wurden.