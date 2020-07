Charity-Woche für Jugendliche

Unter dem Motto "Erfahre, welche Fähigkeiten und Talente in dir stecken" lädt die Pfarreingemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land Jugendliche ab 13 Jahren zu einer Charity-Woche ein.

Von Montag bis Freitag, 3. bis 7. August, gibt es jeweils von 10 bis 16 Uhr ein buntes Programm mit vielen Möglichkeiten, um Menschen zu helfen, für Andere da zu sein und Spaß zu haben. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Auf die Teilnehmer warten Spiele, gemeinsame Ausflüge, Picknick und vieles mehr. Die Kosten betragen 20 Euro.

Eine Anmeldung ist ab sofort im Pfarrbüro in der Oberen Kirchgasse 7, unter Tel.: (09321) 7177, oder per E-Mail an: pg.kitzingen@bistum-wuerzburg.de möglich.