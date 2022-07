Castell vor 14 Minuten

Casteller Schlossgarten: Weinfest der Lebenshilfe

Zum traditionellen Benefizweinfest lädt die Orts- und Kreisvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kitzingen am Mittwoch, 20. Juli, ab 19 Uhr, in den Casteller Schlossgarten ein. Bei schlechter Witterung wollen die Veranstalter in die Reithalle ausweichen, heißt es in der Ankündigung.