Die traditionelle Orgelwoche ist vom 3. bis 17. Juli in der Casteller Grafschaftskirche geplant.

Sie beginnt mit einem Konzert des Organisten Leonard Klimpke, heißt es in der Ankündigung. Der junge Solist interpretiert am Sonntag, 3. Juli, um 20 Uhr Werke von Bach, Buxtehude und Weckmann. Am Sonntag, 10. Juli, ebenfalls um 20 Uhr, erklingt Musik von Bach, Mozart, Widor und Hakim.

An der Orgel sitzt Burkhard Ascherl aus Bad Kissingen. Den Abschluss bildet am Sonntag, 17. Juli, um 11 Uhr eine Orgelmatinée der Orgelschülerinnen und -schüler des Dekanats unter der Leitung von Dekanatskantor Reiner Gaar.

Eintrittskarten gibt es an der Kasse. Der Eintritt bei der Matinee ist frei.