Castell vor 1 Stunde

Castell will sich attraktiver präsentieren

Die Gemeinde Castell möchte künftig auch im weltweiten Netz einen attraktiveren Auftritt haben. Deswegen soll die gemeindeeigene Seite im Internet überarbeitet werden. In der Sitzung des Gemeinderates hörten sich Bürgermeister Christian Hähnlein und die Räte an, wie eine Webagentur die neuen Seiten gestalten will.