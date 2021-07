Bis zur Casteller Kirchweih Ende Oktober ist zwar noch etwas hin. Dennoch überlegte Bürgermeister Christian Hähnlein in der Juli-Sitzung des Gemeinderates, ob das Fest diesmal stattfinden könne. Eine Entscheidung mochte er aber noch nicht treffen. "Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich die Kirchweih in gewohnter Weise durchführen", sagte Hähnlein.

Es wäre schließlich seine erste richtige Kerm als Casteller Bürgermeister, nachdem im Vorjahr alles wegen der Pandemie flach fallen musste. Umso lieber hätte Hähnlein das Ganze mit dem Umzug am Sonntag und dem Auszug der Bürgerwehr am Dienstag. Man müsse aber abwarten, er wolle sich im August mit den Verantwortlichen, wie Bürgerwehr und Schützenverein, zu dem Thema treffen, sagte er.

In der Ratssitzung sprach Zuhörer Jürgen Weber außerdem die Kneipp-Anlage der Gemeinde in der Nähe des Sportgeländes an. Er frage sich, ob das ein "Hundewaschbecken" sei, weil manche ihre Vierbeiner dort rein ließen. Zudem bedürfe das Becken wieder einmal einer Reinigung. Die Gemeinderäte einigten sich darauf, dass man ein Schild an der Anlage anbringen werde, auf dem das Verbot für Hunde steht. Zur Pflege des Beckens will sich Bürgermeister Hähnlein mit dem Heimatverein kurz schließen.