Beim Thema Erweiterung des Baugebiets tritt die Gemeinde Castell auf die Bremse. Nachdem im Juli ein Bauträger ein Konzept als Erschließungsträger vorgelegt hatte, stand im Gemeinderat nun die Entscheidung dazu an. Das Unternehmen "Bayerngrund" hatte angeboten, die Erweiterung des Gebiets Schupfäcker um rund 15 Plätze zu finanzieren. Gleichzeitig würde der Träger die Vergabe der erforderlichen Arbeiten übernehmen, hieß es damals.

Jetzt legten die Gemeindevertreter um Bürgermeister Christian Hähnlein in ihrer Sitzung fest, dass sie in der Frage selbst die Zügel in der Hand behalten wollen. Es sei aktuell zu riskant, die gesamte Fläche in einem zu erschließen. Laut Bürgermeister sei seit Juli keine Anfrage mehr nach einem Bauplatz in der Gemeinde eingegangen. Die Kommune wird deshalb nun ein Planungsbüro für den Bebauungsplan beauftragen. Danach sollen die Plätze Stück für Stück erschlossen werden.

Zur nahezu abgeschlossenen Dorferneuerung berichtete Bürgermeister Hähnlein über einige zuletzt noch fertig gestellten Details. Kürzlich habe er sich mit dem Vorstandsgremium der Erneuerung zu einer Begehung getroffen. Dabei wurde ausgemacht, dass die Feier zum Abschluss der Erneuerung erst im Mai 2023 im Rahmen eines Dorffests stattfinden solle. Dann sei alles fertig. Für die Festlichkeit wolle man die örtlichen Vereine um Mithilfe bitten.