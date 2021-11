Die Gemeinde Castell steigt aus dem gemeinsam in erarbeiteten Hochwasser-Konzept der umliegenden Dorfschätze-Gemeinden aus. Als Begründung nannte Bürgermeister Christian Hähnlein auf Nachfrage, dass die dort für Castell vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen zu groß dimensioniert und zu teuer seien.

Statt dessen schlägt seine Kommune einen anderen Weg ein. Die Casteller versprechen sich mehr vom Förderprojekt "boden:ständig", das vom Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung in Bayern ausgeht. Etwa 80 Projekte in ganz Bayern werden davon derzeit unterstützt.

Mit dieser Variante soll es auch schneller gehen. So hofft Bürgermeister Hähnlein, dass seine Gemeinde schon bald die ersten konkreten Schritte nicht nur planen kann. Er gehe davon aus, dass bereits 2023 mit ersten Maßnahmen begonnen werde.

Im Gemeinderat hatten die Casteller sich schon Anfang Juli, wenige Tage bevor das Hochwasser auch den Ort teilweise überflutete, erstmals näher mit "boden:ständig" befasst. Als Folge wurde wurde vereinbart, dass die Gemeinde künftig diesen Weg gehen werde. Den Entschluss teilte Bürgermeister Hähnlein seinen Kollegen der acht anderen Dorfschätze-Gemeinden in deren Sitzung mit.

Pläne nicht beeinträchtigt

Im Vorfeld war noch geklärt worden, dass ein Ausstieg Castells für die anderen keine Nachteile bringe. Die Pläne und vor allem Förderungen für die Dorfschätze-Gemeinden würden nicht beeinträchtigt, das habe das Wasserwirtschaftsamt bestätigt. "Erst dann haben wir entschieden, dass wir aussteigen", schildert Hähnlein den Verlauf.

Was den Castellern bei dem von einem Fachbüro erarbeiteten Konzept konkret nicht zusagte, seien die vielen "technische Bauwerke" gewesen, die von den Ingenieuren dort als Schutz für den Ort vorgeschlagen wurden. Diese lägen relativ nahe am Dorf. Die Dämme, die auf das hundertjährige Hochwasser (HQ 100) ausgerichtet seien, hält man in Castell für zu groß dimensioniert. Zudem kämen derartige Bauwerke viel zu teuer, so der Bürgermeister. Eine erste Studie hatte für die Gemeinde Kosten von 1,8 Millionen Euro geschätzt.

Auf "boden:ständig" war Castell durch die Nachbargemeinde Oberscheinfeld aufmerksam geworden. Dort werde mit kleineren Projekten versucht zu helfen. Hähnlein hält den Ausbau von bestehenden Mulden in Wald und Flur als Rückhalt, sowie ein landwirtschaftliches Konzept mit dem Anbau von Zwischenfrüchten auf manchen betroffenen Feldern, für sinnvoller.

Dieser Weg, so Hähnlein, funktioniere in seiner Gemeinde aufgrund der Lage Castells. "Für weiter unten liegende Gemeinden ist das nichts. In Orten, wo mehrere Flüsse und Gräben zusammen kommen, wären diese Maßnahmen wie bei uns zu klein".

Das Projekt "boden:ständig" sieht sich laut eigener Beschreibung als Ermöglichungsplattform", bei dem sich Gemeinden und Menschen vor Ort gemeinsam engagieren, um "den Wasserabfluss in der Flur zu bremsen und Wasser in Rückhaltungen zu speichern", heißt es auf der Internetseite.

Was in Castell künftig konkret zum Schutz vor Hochwasser getan werden kann, will Bürgermeister Hähnlein in der Sitzung des Gemeinderats am Montag, 15. November, vorstellen. Ausgangspunkte sind die Ergebnisse einer Besichtigung vor Ort mit Fachleuten.