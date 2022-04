Castell vor 24 Minuten

Castell: Bläser- und Orgelmusik zum Osterfest

Der Casteller Posaunenchor um Johannes Langmann und Kirchenmusikdirektor Reiner Gaar laden am Ostermontag, 18. April, 19 Uhr, gemeinsam zu der Veranstaltung "Bläser- und Orgelmusik zum Osterfest" in der Casteller Kirche ein. Johannes Langmann jun. wird an der Soloposaune zu hören sein, wie es in der Ankündigung heißt.