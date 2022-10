"Casteller Weingarten": Betreiber geben beliebtes Lokal nach fünf Jahren auf

Nach fünf Jahren geben die Betreiber den beliebten "Casteller Weingarten" im Landkreis Kitzingen auf. Das hatte die Geschäftsführerin Petra Hartmann jüngst in einem Statement in den sozialen Medien bekannt gegeben. Wie Hartmann gegenüber inFranken.de sagt, sei man optimistisch, bald eine Nachfolgeregelung zu finden. Aktuell liefen diesbezüglich bereits Gespräche, ein Nachfolger sei aber noch nicht gefunden. Nun hat ein schwerer Schicksalsschlag allerdings auch die Saison 2022 vorzeitig beendet.

"Tragischer und plötzlicher Todesfall": Saison im "Casteller Weingarten" vorzeitig beendet

"Uns ist dieser Schritt wirklich nicht leicht gefallen, war aber aus privaten Gründen zwingend nötig und richtig", schrieb die Familie Mitte September. Man werde "nach fünf schönen und ereignisreichen Jahren, Ende der Saison 2022 den Casteller Weingarten nicht mehr betreiben", hieß es weiter.

Bei den "wundervollen Gästen", "Unterstützern" und "lieb gewonnenen Mitarbeitern und Freunden" wolle man sich "ganz herzlich für Eure Treue, Eure Geduld, Eure Freude und Eure Begleitung bedanken", heißt es in dem Statement.

Gleichzeitig hatte sich das Weingarten-Team gefreut, "den Rest der Saison bis Ende Oktober 2022 noch voller Energie und Einsatz zum Wohle unserer Gäste zum Abschluss zu bringen". Doch "aufgrund eines tragischen und plötzlichen Todesfalls in unserem Familien-Team ist die Belegschaft des Weingartens auch kurzfristig nicht mehr in der Lage, den Weingarten weiterzuführen", heißt es in einem aktuellen Statement vom Montag, 17. Oktober 2022.

"Konnte es gar nicht so richtig glauben": Stammgäste traurig - so läuft die Nachfolgersuche

Der Weingarten bleibe für den Rest der Saison geschlossen und stehe "auch zur Casteller Kirchweih 2022 leider nicht mehr zur Verfügung". Die Betreiber seien dabei, sich "aktiv um eine Nachfolgeregelung zu bemühen" und gingen "fest davon aus, dass der Casteller Weingarten auch ab der kommenden Saison 2023 in ähnlicher Weise weitergeführt und weiterentwickelt werden kann".

Man sei optimistisch, noch gebe es aber keinen Nachfolger, so Hartmann gegenüber inFranken.de. Der "Casteller Weingarten" ist neben seiner Auswahl an regionalen Weinen auch für fränkische Brotzeiten und verschiedene Flammkuchen bekannt.

Wer Gutscheine einzulösen habe, könne per Mail oder Telefon (09325 9799330) einen "Termin für die Barauszahlung, bis Ende 2022" vereinbaren, informiert der "Casteller Weingarten" seine Kundschaft. Bei den Stammgästen löste die Nachricht Bedauern aus. "Ich hab es vor ein paar Wochen schon gehört und konnte es gar nicht so richtig glauben. Es ist wirklich sehr, sehr schade!", schreibt etwa eine Kundin. "Danke für die schönen Stunden bei Euch im Weingarten", so ein weiterer Gast.

