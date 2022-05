Seit Januar 2022 ist Carsten Bräumer Mitglied des Vorstands des Diakonischen Werkes Schweinfurt und damit auch neuer Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Kitzingen. Das schreibt das Dekanat Kitzingen in einer Pressemitteilung. Bräumer ist 54 Jahre alt, evangelischer Pfarrer, verheiratet und hat fünf Kinder. Seit 24 Jahren ist er bereits Vorstand und Geschäftsführer im Bereich Diakonie.

Ende Juli wird Pfarrer Jochen Keßler Rosa nach 30-jähriger Tätigkeit als Leiter der Diakonie in der Region aus dem Vorstand des Diakonischen Werkes Schweinfurt ausscheiden und in den Ruhestand gehen. Bereits am Donnerstag, 12. Mai, wird er um 17 Uhr in der Stadtkirche im Rahmen eines Gottesdienstes aus seinen Aufgaben in Kitzingen verabschiedet. Gäste sind willkommen.