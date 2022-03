Kitzingen vor 19 Minuten

Carport touchiert und davongefahren

In der Rosenstraße in Kitzingen kam es am Mittwoch zwischen 16.30 und 17.45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 10 zu einer Unfallflucht, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte das Dach eines Carports und beschädigte hierbei einige Dachziegel sowie die Dachrinne. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw handelt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.