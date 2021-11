Die Caritas-Seniorentagespflege St. Hedwig in Schwarzach wird immer mehr zu einem vertrauten Ort für ihre Gäste, Mitarbeiter und Besucher. Geschichtsträchtiges Mobiliar, Geschirr wie einst in den Haushalten, aber auch Bilder von den Schwarzacher Künstlern Josef Mahler, Hans Rüthlein und Theo Steinbrenner und eine Collage über die Namensgeberin der Heilige Hedwig geben so den Räumlichkeiten eine besondere Atmosphäre. Die Darstellung der alten Mainbrücke nach Schwarzenau, Impressionen aus Schwarzach am Main und den Wohnorten der Gäste sowie ein Stich der barocken Balthasar Neumann-Kirche der Abtei werden über Sponsoring noch folgen. Manches mag eine vorübergehende Leihgabe sein, manches wird wohl zu einer Dauerleihgabe. Viel davon ist bei den Tagesgästen schon vertraut geworden.

Nicht mehr wegzudenken die Vertrautheit durch die vielen unterschiedlichste Begegnungen nach so kurzer Zeit. Dazu gehören Schnupperkaffees, Herbstfeste, und Bastelaktionen von der Gruppe "Generation plus", ebenso die regelmäßigen Sing- und Spielenachmittage von der Gruppe "Eine Stunde Zeit", aber auch Unterhaltungsangebote mit Musikern aus Fahr, Dettelbach, Sommerach und Freundschaftsbesuche von Sozialstationen der Region und dem Kindergarten St. Felicitas. Für eine gottesdienstliche Vielfalt sorgen die Angebote der katholischen und evangelischen Seelsorger aus den Heimatgemeinden der Gäste und des pastoralen Raums. Alles in allem eine gelungene Vernetzung über Gemeindedenken hinaus. Zusammen mit dem Team der Tagespflege zeigt sich Dekanatscaritasseelsorger Diakon Lorenz erfreut über diese positive Entwicklung. All die Bemühungen fördern ein "Zu-Hause-Gefühl" in der Tagespflege und nicht nur die Gäste freuen sich darüber; auch die Geber.

Wer noch etwas Besonderes mit einbringen möchte, meldet sich bei Diakon Lorenz Kleinschnitz, Tel.: (0151) 52067208.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)