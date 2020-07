Caritas-Suchtberatungsstelle wieder offen

Für Menschen mit Suchtproblemen hat die Corona-Pandemie zusätzliche Belastungen mit sich gebracht, schreibt die Kitzinger Caritas-Suchtberatungsstelle in einer Pressemitteilung. Haltgebende Alltagsroutinen und Strukturen fielen zum Teil weg.

Durch die Kontaktbeschränkungen waren viele auf sich selbst gestellt und mussten eine zusätzliche Anspannung aushalten, ohne zu wissen, wann das endet. Besuche in Selbsthilfegruppen oder in der Beratungsstelle waren nicht mehr möglich, auch Entzugsbehandlungen sowie ambulante und stationäre Therapien waren drastisch eingeschränkt.

Rückfällen durch kontinuierliche Begleitung vorbeugen

Die Suchtberatungsstelle Kitzingen stellte in dieser Phase ganz auf telefonische sowie Online-Beratung um. Die kontinuierliche Begleitung von Klienten konnte viele stabilisieren und Rückfällen vorbeugen.

Seit einigen Wochen finden wieder persönliche Kontakte in der Beratungsstelle, Schrannenstraße 10, in Kitzingen unter den bekannten Schutzmaßnahmen statt. Eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme ist jedoch erforderlich. Die geschützte Online-Beratung und die Telefonberatung werden fortgeführt. Die Vorort-Beratung in Volkach (dienstags von 14 bis 17.30 Uhr) wurde wieder aufgenommen.

Weitere Infos unter Tel.: (09321) 22040, E-Mail: suchtberatung@caritas-kitzingen.de, oder online unter www.suchtberatung-kitzingen.de