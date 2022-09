Kitzingen vor 1 Stunde

Caritas-Kleidermarkt öffnet nach Sommerpause

Der Caritas-Kleidermarkt in der Oberen Neuen Gasse 14, in Etwashausen, startet am Freitag, 16. September, mit der ersten Annahme nach der Sommerpause. Dies teilt der Caritasverband in einer Pressemitteilung mit.