Caritas-Kleidermarkt macht Sommerpause: Letzte Ausgabe am 26. Juli

Der Caritas-Kleidermarkt in Etwashausen schließt während der Sommerferien. Die letzte Annahme findet an diesem Freitag, 22. Juli, von 14 bis 15 Uhr statt, die letzte Ausgabe ist am Dienstag, 26. Juli, von 10 bis 11 Uhr. Das teilt der Caritasverband in einem Schreiben mit.