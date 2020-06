Kitzingen vor 56 Minuten

Caritas-Kleidermarkt in Kitzingen öffnet wieder

Der Caritas-Kleidermarkt in der Oberen Neuen Gasse 14 in Kitzingen öffnet am Freitag, 19. Juni wieder. Die erste Ausgabe von gebrauchten Textilien findet am Dienstag, 23. Juni, statt.