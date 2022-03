Kitzingen vor 57 Minuten

Caritas-Kleidermarkt in Kitzingen beendet seine Winterpause

Der Caritas-Kleidermarkt in der Oberen Neuen Gasse 14 in Kitzingen-Etwashausen startet am Freitag, 18. März, mit der ersten Annahme nach der Sommerpause, heißt es in einer Pressemitteilung des Caritasverbandes für den Landkreis Kitzingen. Die erste Ausgabe von Gebrauchttextilien findet am Dienstag, 22. März, statt.