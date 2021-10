Gut ein Jahr musste der Kindergartenverein St. Josef in Stadtschwarzach mit einer Übergangslösung leben. Weil sich im Juni 2020 bei den Vorstandswahlen keine Verantwortlichen fanden, drohte dem Verein die Auflösung. In der Folgezeit suchte ein Übergangsvorstand nach potienziellen Partnern, die eine Trägerschaft übernehmen könnten. Es fanden Gespräche mit dem BRK Kitzingen, dem Elisabethenverein in Würzburg und dem Caritasverband Kitzingen statt. In einer Mitgliederversammlung entschied man sich letztlich für Caritas Kitzingen.

Jetzt scheint ein Licht am Ende des Tunnels: Im kommenden Frühjahr könnte der Führungswechsel bereits von statten gehen. Die positive Nachricht aus Kitzingen hat weitere erfreuliche Folgen für den Kindergartenverein St. Josef. Weil dieser die Trägerschaft und somit die große Verantwortung künftig abgeben kann, könnte sich in der nächsten Mitgliederversammlung nach der Übergabe an Caritas wieder ein neues Führungsteam finden. Der Kindergartenverein selbst soll nämlich dann "nur noch" als reiner Förderverein geführt werden.

Bis dahin fungiert Bürgermeister Volker Schmitt, der bisher bereits als Interimsvorsitzender seit Juni 2020 aktiv war, als Übergangschef. Im seinem Team arbeiten Pater Philippus Eichenmüller, Melanie Rosenberger, Mathias Döring, Christopher Pohley und Bernhard Müller mit. In dieser Woche traf sich die Interimsmannschaft in den Räumen des Kindergartens zur ersten Sitzung mit dem Ziel, die Übergabe der Trägerschaft an Caritas im kommenden Jahr detailliert vorzubereiten. "Über den neuen Förderverein haben die Eltern eine Mitsprachemöglichkeit", erklärte Schmitt. Sein Ziel: Spätestens in einem halben Jahr soll der Wechsel zur Caritas abgeschlossen sein.

Noch diese Woche sollen die ersten Intensivgespräche geführt werden. Gemeinsam will man einen Vertrag aufsetzen und die Weichen in finanzieller Hinsicht stellen, schaut Schmitt zuversichtlich nach vorne. "Das ist für uns ein Novum", sagt er mit Blick auf die anderen beiden Kindergärten in Schwarzenau (St. Laurentius) und Münsterschwarzach (St. Felizitas). Schmitt hofft, dass sich in den dortigen Kindergartenvereinen nicht Ähnliches abspielt. "Aktuell sind dort funktionierende Vorstände."

Schmitt hat Verständnis dafür, dass sich bei den letzten Vorstandswahlen in Stadtschwarzach kein Hauptverantwortlicher mehr fand. "Das ist schon eine enorme Verantwortung", so der neue legitimierte Übergangsvorsitzende. Die frühere Vorsitzende Zeynep Nergüz, die bei den Wahlen 2020 nicht mehr antrat, sitzt aber weiterhin als Verwaltungsangestellte mit im Kita-Boot. An der Versammlung nahm auch die Leiterin des Kindergartens Nicole Stimming teil. Sie freute sich über die näher rückende Lösung. "Der Übergang war schwer, aber ich denke, wir haben es ganz gut hingekriegt."

Stimming informierte über die aktuellen Zahlen in der Einrichtung. Zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Kindern sowie eine Kinderkrippe mit zwölf Kindern werden von einem zehnköpfigen Team betreut. Ein Hausmeister, drei Reinigungskräfte und eine Verwaltungsangestellte kommen hinzu. Im Kindergartenjahr 2021/2022 besuchen 61 Kinder der Kindergarten. Bis auf einen Platz ist er ausgebaucht. Das gilt laut Stimming auch bereits für das Folgejahr.