Sommerach vor 1 Stunde

Cantemus startet mit neuem Projekt

Der Chor Cantemus aus Sommerach startet mit einem neuen Projekt und beginnt mit der ersten Probe am Mittwoch, 13. Oktober, um 20 Uhr in der Pfarrkirche Sommerach, teilt der Chor in einer Pressemeldung mit. Es gilt die 3G-Regel. Die Proben finden von Oktober bis März 2022 regelmäßig mittwochs um 20 Uhr statt. Geplant sind laut Mitteilung des Chores drei Auftritte im Februar und März 2022 zur musikalischen Umrahmung von Gottesdiensten. Singbegeisterte, die bei diesem Projekt mitmachen möchten, können sich bei Inge Muth, Tel.: (09381) 6954, oder Elfi Utz, Tel.: (0176) 11122321, melden.