In dem Video sagt Anja Kestler: "Uns geht's wirklich nicht um die zehn Euro." Der stadtnahe Platz habe seine Vorteile. "Es geht darum, dass man sich einfach unwillkommen fühlt, wenn die solche Aussagen treffen." Und dann zeigt das Paar, was passiert, wenn man den Ratschlägen der Stadträte vom November folgt. Bei der Sitzung hieß es unter anderem, man müsse nur das Auto ein wenig drehen, dann könne man die Kapelle Maria im Weingarten oder die Volkacher Altstadt sehen. Doch das bringt nicht viel, wie die Aufnahme beweist. Außer vielleicht Ärger mit den Nachbarn. Sein Fazit: "Wenn man das so machen würde, wie die Stadträte das wollen, hat man von dem Platz gar nichts."

Am Ende sagt Michael Kestler in die Kamera: "Jetzt könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr den Platz anfahrt oder nicht." Und das Urteil vieler Wohnmobilisten unter dem Video ist eindeutig. Einer bedankt sich für den Hinweis und kündigt an: "Dann sehen die uns dieses Jahr nicht. Es gibt genügend andere Weinstädtchen am Main, die um uns werben." Sabine nennt die Aussagen der Stadträte eine absolute Frechheit: "Ich hoffe, dass euer Beitrag viele Reisefreudige erreichen wird und sie den Ort aus der Liste streichen." Und Karl schreibt: "Liebe Stadtväter und Stadtmütter, besser kann man den Ruf einer Stadt nicht ruinieren. Wir Wohnmobilisten sprechen landauf, landab mit Gleichgesinnten und warnen vor Orten wie Volkach."

"Besser kann man den Ruf einer Stadt nicht ruinieren"

Nur vereinzelte Stimmen unter den 200 Kommentaren schlagen sich auf die Seite der Stadträte. Achim etwa hält die Aufregung für eine Sicht der Minderheit, da seiner Meinung nach der hohe Preis die Auslastung nicht mindern wird: "Für jeden von euch kommen zehn neue Wohnmobilisten, die klaglos die zehn Euro zahlen werden." Man darf gespannt sein, wer Recht behalten wird. Noch bis mindestens 7. März sind wegen des Corona-Lockdowns auch in Volkach die Wohnmobil-Stellplätze gesperrt.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.