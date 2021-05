Campen im Grünen – wie das möglich ist und aussehen kann, darüber berichtet das Bayerische Fernsehen an diesem Donnerstag, 27. Mai, um 17.30 Uhr. Das teilt Kulturmarketing München in einer Pressemeldung mit.

In dieser Saison seien Campingplätze bereits vor den Ferien ausgebucht. Wildcampen sei in Deutschland allerdings verboten. Wer mit seinem Camper in Bayern oder im restlichen Deutschland trotzdem noch Urlaub machen will, könne über die Online-Plattform "AlpakaCamping" fündig werden.

Das Startup haben laut Mitteilung vier Freunde und selbst Camping-Fans aus Oberschwarzach gegründet. In Kooperation mit Grundstücksbesitzern würden sie Camping-Begeisterten einen ganz legalen Stellplatz im Grünen anbieten – so wie in Rödelsee auf dem Weingut von Familie Meyer. Wie das Ganze funktioniert und Campen auf dem Weingut aussieht, das würden Interessierte in der Sendung erfahren.