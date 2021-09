Castell vor 32 Minuten

Calmus Ensemble zu Gast

Im Rahmen der Gluck-Festspiele ist am Samstag, 18. September, das Calmus Ensemble, laut Pressetext eine der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands, in Castell zu Gast. Unter Leitung des renommierten Dirigenten Michael Hofstetter nimmt das Ensemble die Zuhörer mit auf eine vokale Zeitreise durch 1000 Jahre – von Guillaume de Machaut über Palestrina und Bach bis zu Felix Mendelssohn Bartholdy und weiter in die Gegenwart. Im Zentrum stehen die Auftragswerke der Gluck-Festspiele, Christoph Willibald Glucks „De profundis“ und „An den Tod“, neu arrangiert vom Komponisten Richard van Schoor. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Grafschaftskirche.