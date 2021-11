Dettelbach vor 1 Stunde

Bushaltestelle in Dettelbach beschmiert

In der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen die Bushaltestelle sowie ein Verkehrsschild Am Bach in Dettelbach. Es wurde der Schriftzug "97erz" in pinker Farbe aufgesprüht. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 500 Euro.