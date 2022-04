Wiesenbronn 19.04.2022

Burschenschaft startet wieder durch

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte auch bei der Burschenschaft Wiesenbronn endlich wieder eine Jahreshauptversammlung stattfinden. Vorsitzender Simon Neubert begrüßte die 21 aktiven und drei passiven Mitglieder im Sportheim des SV Wiesenbronn. In seinem Rückblick erwähnte er die Ereignisse der vergangen beiden Jahre, die auch für die Burschen eine besondere Herausforderung darstellten. 2020 hat die Burschenschaft als Alternative zum Wiesenbronner Weinfest zum ersten Mal verschiedene Weinpakete zusammengestellt und im Dorf ausgefahren. Da auch das Weinfest ausfiel und die Weinfestgemeinschaft in dieser Sache nichts organisierte, sorgte wenigstens die Burschenschaft für ein wenig Weinfeststimmung für zu Hause. Bei der "Wisserbrinner Kerm" 2020 wurde ebenfalls ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt, welches komplett von der Burschenschaft organisiert wurde. Die Stammtische, die in den Wiesenbronner Wirtschaften durchgeführt werden konnten, waren wieder sehr gut besucht.