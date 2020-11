Etwashausen aktualisiert vor 58 Minuten

Burschenschaft freut sich über eine 1500 Euro-Spende

Erfolgreich verlief auch in diesem Jahr die Salatblumen-Aktion des Gartenvereins Etwashausen zugunsten der Burschenschaft, die es bereits seit 2012 gibt. Die Gärtner pflanzten auf der 1000 Quadratmeter großen Fläche auf dem ehemaligen Gartenschaugelände rund 4000 Pflanzen verschiedener Salat- und Kohlsorten, die Kunden dann für 50 Cent pro Stück ernten konnten. "Das Feedback war positiv und die Kunden haben für Umsatz gesorgt", sagt Peter Hummel vom Gartenbauverein. Sein Kollege Christian Gräbner bedauert nur, dass die Geldbox ein paar Mal von Unbekannten geknackt worden sei, "obwohl sich das nicht rentiert, weil wir die Geldbox täglich geleert haben". Der Gartenbauverein will diese Aktion auch kommendes Jahr weiterführen, dann möglichst wieder mit einem Gärtnerfest. Peter Hummel und Christian Gräbner (von links) übergaben mit ihren Söhnen den Spendenscheck von 1500 Euro an Kassenwartin Romina Pascher und den Vorsitzenden Markus Volbers von der Etwashäuser Burschenschaft.