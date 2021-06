Volkach vor 1 Stunde

Burgwindheim-Wallfahrt mit Einschränkungen

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die 375. Volkacher Wallfahrt zum Hl. Blut nach Burgwindheim in diesem Jahr entfallen. Dennoch haben sich einige Volkacher Bürgerinnen und Bürger in privaten Gruppen auf den Weg in den oberfränkischen Wallfahrtsort gemacht. Während der Wallfahrtstage erinnerten die geschmückten Wallfahrtsbilder in der Pfarrkirche an die Wallfahrt, die auf ein Pestversprechen aus dem Jahr 1646 zurückgeht. Eine Andacht mit Liedern und Gebeten der Wallfahrer, die Pfarrer Johannes Hofmann am Sonntagabend in der Pfarrkirche feierte, beschloss die Wallfahrtstage.