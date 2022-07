Kleinlangheim vor 25 Minuten

Buntes Programm beim Gemeindefest in Kleinlangheim

"Wir bauen ein großes Lebenshaus", unter diesem Motto lädt die evangelische Kirchengemeinde Kleinlangheim am Sonntag, 31. Juli, zum Gemeindefest ein. Um 10 Uhr hält Pfarrer Harald Vogt einen überkonfessionellen Gottesdienst ab, in dem der Kinderchor „Young Voices“ unter Leitung von Talia von Bezold seinen ersten Auftritt hat, heißt es in der Pressemitteilung der Kirchenengemeinde.