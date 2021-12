Gleich an zwei Stellen wird der Landkreis Kitzingen aktuell von der Bundeswehr unterstützt. Seit Kurzem sind fünf Soldatinnen und Soldaten im Gesundheitsamt zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt. Ihr Einsatz dauert voraussichtlich noch bis Ende Januar, teilt das Landratsamt Kitzingen mit.

Auch im Impfzentrum sind seit vergangener Woche sechs Soldaten eingesetzt, sie unterstützen die Verwaltung beim Check-In und an der Hotline. Landrätin Tamara Bischof war es ein Anliegen, persönlich vorbeizuschauen und sich bei den Soldatinnen und Soldaten zu bedanken. „Sie unterstützen uns an Schlüsselstellen – der Kontaktnachverfolgung und im Impfzentrum – dass dies so unkompliziert und schnell möglich war, ist großartig.“ Die Landrätin dankt hier vor allem dem Verbindungsstabsoffizier, Oberstleutnant der Reserve Gerhard Danzig, der den Einsatz koordiniert.