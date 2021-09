Mainbernheim vor 24 Minuten

Bundestagswahl: Die SPD-Basis schimpft über Laschets "Unverfrorenheit"

In die gute Laune der SPD-Wahlsieger mischt sich in Mainbernheim Entsetzen über das Verhalten von Union und FDP. Was die Genossen jetzt Laschet und Lindner vorwerfen.