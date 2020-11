Er macht Weine aus dem Gefühl heraus und hat damit Erfolg: Die Rede ist vom 41-jährigen Sommeracher Weinbautechniker Tobias Weickert, der nach seiner Tätigkeit im Weingut Römmert (Volkach) ab 1998 seine Dienste in das Sommeracher Weingut "Zehnthof" einbrachte.

"Oma Betty, sie war die Besitzerin des Unternehmens, hat mir in Hinblick auf die Führung und somit weitere Entwicklung des Weingutes freie Hand gelassen", erinnert sich Weickert. Auch daran, dass er zunächst einmal "Leergeld zahlen musste" und Anfangs nicht alles nach seinen Vorstellungen lief. Doch das liegt Jahre zurück und ist längst abgehackt.

Zumal sich ab 2007 Erfolge einstellten, "die für unser Weingut einfach sensationell waren". Dazu gehörte beispielsweise die Auszeichnung mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis "Wir hatten uns niemals erträumt, einmal diese hohe Auszeichnung zu gewinnen", berichtet der Weinexperte. "Der Erfolg war richtungsweisend und hat uns immer wieder motiviert, noch besser zu werden". Allergrößten Wert legt der filigrane Weinmacher auf Teamarbeit.

"Die Sorte der Zukunft"

"Alleine kann ich das nicht machen, da gehört die ganze Familie dazu". Seinen Ausführungen zufolge hat man mit der Bukettsorte Scheurebe ("Für uns ist die Scheurebe die Sorte der Zukunft!") die Nische gefunden, um Weinfreunde aus dem gesamten Bundesgebiet zu überzeugen.

"Unser Ziel ist es, Weine zu produzieren, die zwar fruchtig, blumig, würzig und aromatisch, aber mit einer schönen Strahlkraft nicht aufdringlich sind", betont Weickert. Der Erfolg gibt Tobias Weickert Recht, aber er weiß auch, dass man sich nicht ausruhen darf. Und so ist er Jahr für Jahr bemüht, aus seinen Weinbergen das Bestmögliche herauszuholen. Seine Weinbergsparzellen kennt er in- und auswendig. Da sei auch für eine erfolgreiche Arbeit notwendig, betont Weickert.

"Jeder Erfolg ist wichtig"

Spricht man über Erfolge, dann kommt vom ihm spontan die Aussage: "Jeder Erfolg ist wichtig". Denn er bestätigt immer aufs Neue, dass man auf den richtigen Weg ist. Und das ist bei Tobias Weickert und seinem Team der Fall. Unter anderem wurde er in den letzten Jahren beispielsweise sechsmal mit den DLG- Bundesehrenpreis, fünf Mal mit der Sieger- Trophäe Ceratit Nodosus bei den Best of Gold Premiumwettbewerben in der Kategorie "Premium fruchtig und Aroma" oder etwa zweimal mit den Bayerischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet. Zudem wird das Sommeracher Weingut Zehnthof seit 2014 regelmäßig unter den DLG- Top 100 der besten Weingüter geführt.

Jüngste Auszeichnung war kürzlich der Bundesehrenpreis in Bronze, also die höchste Auszeichnung, die deutsche Wein- und Sekterzeuger für ihre Qualitätsleistungen erhalten können. Ein erneuter Motivationsschub für den 41-jährigen Weinmacher, der nach wie vor voller Ideen sprüht und möglichst noch viele Erfolge erzielen möchte.