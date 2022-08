Über einen großen Erfolg kann sich das Team des Sulzfelder Kindergartens freuen. Die Fachzeitschrift "Kindergarten heute" hatte einen Wettbewerb ausgelobt, bei dem sich Betreuungseinrichtungen aus der ganzen Republik mit Projekten unter schwierigen Pandemie-Bedingungen beteiligen konnten. "Wir waren angenehm überrascht", kommentierte Kindergartenleiterin Alexandra Pfennig die freudige Post von Fachmagazin. Denn die Sulzfelder wurden als einer von bundesweit nur fünf Preisträgern ausgewählt und mit 1000 Euro prämiert.

"Wir haben im Team die Idee eines Kneipp-Projekts geboren", sagt Alexandra Pfennig. Es war zu gestalten nach den Kriterien der Teilnahme, der Kinder- und Familien-Orientierung, der Nachhaltigkeit, der Sozialraumorientierung sowie einer Einrichtung das Projekts auf Dauer. Dass 2021 das Jubiläumsjahr des 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp gefeiert wurde, machte das Projekt aktuell und es beinhaltete die fünf Säulen der Kneipp-Lehre: Ernährung, Heilpflanzen und Kräuter, Wasser, Bewegung und Lebensordnung. Doreen Maurer und Alexandra Pfennig erarbeiteten maßgeblich das Konzept bis zum fertig dokumentierten Projekt.

Ganzheitliche Gesundheitsregeln von Pfarrer Kneipp

Das ganze Kindergartenjahr über plante und praktizierte das Kindergartenteam das Projekt und das Wasser stand im Mainanliegerdorf bei den Kids hoch im Kurs. Das Wassertreten gefiel den Knirpsen gerade in den Sommermonaten. Die Kinder sammelten im Dorf Heilkräuter und beschäftigten sich ausführlich mit dem Heilkraut Löwenzahn, aus dem Marmelade hergestellt wurde. Zusätzlich wurden Äpfel geerntet und Apfelmus gemacht. Apfelmus, Löwenzahn-Marmelade sowie selbst gepflanztes und geerntetes Gemüse passten zum Thema gesunde Ernährung. Ein gesundes Kindergarten-Frühstück wurde zur Dauereinrichtung.

Kinder für sich und die Umwelt sensibilisiert

Die Bewegung forcierten die Kids mit mehr Zeit im Turnraum und an den Fitnessgeräten, dazu passten ausgedehnte Spaziergänge in der Maustal-Gemeinde. Der Lebensordnung wurden Kinder und Verantwortliche dadurch gerecht, dass sie den Kleinen mehr Zeit zur Entspannung gaben. Dazu kamen Massageeinheiten und Kinder-Yoga. Mit zum Projekt gehörte ein Familienausflug auf den Schwanberg. "Die Kinder haben sehr interessiert mitgemacht", resümiert Alexandra Pfennig. Sie hat mit ihren Kolleginnen auch registriert, dass die Kinder in vielen Belangen mehr sensibilisiert sind seit dem Projekt. So nehmen sich die Kleinen jetzt mehr Entspannungsphasen und achten auch mehr auf ihre Ernährung und Köperpflege.

Die Prämie von 1000 Euro wird vom Kindergarten nachhaltig verwendet: Damit will das Team den Garten weiter gestalten und die Hochbeete erweitern. Der Trägerverein St. Elisabeth mit Peter Laschimke an der Spitze ist stolz auf das Team samt dem prämierten Projekt. Das sei ein weiterer und fachlich fundierter Beleg für die gute frühkindliche Arbeit, die im Kindergarten St. Elisabeth geleistet werde.