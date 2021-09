Nach rund eineinhalb Jahren fand im katholischen Pfarrheim Volkach erstmals wieder eine Live-Jahreshauptversammlung des Bund Naturschutz (BN) Volkach statt. Wichtigste Aufgabe war die Wahl eines neuen Vorstandes, heißt es in einer Pressemitteilung. Der BN-Kreisgruppenvorsitzende Kitzingen Manfred Engelhardt würdigte die Leistungen des ausgeschiedenen Vorsitzenden Willi Freibott und führte als Wahlleiter die Wahl des neuen Vorstandes durch.

Die Mitglieder wählten Gerda Hartner zur Vorsitzenden, Míchael Zwanziger zum Stellvertreter, Peter Kirchner zum Schriftführer, Arthur Fuchs zum Schatzmeister, und Hans Schneider, Anita Wagenhäuser und Erich Helfrich zu Beiräten.

Die neue Vorsitzende Gerda Hartner brachte es im Jahresrückblick und Ausblick auf den Punkt: „Der Einsatz für die Natur duldet keine Pause. Die zahlreichen ökologischen Brennpunkte der Vergangenheit werden weiterhin unser ganzes Engagement benötigen, wie beispielsweise der immer wieder verlängerte Sand- und Kiesabbau bei Astheim, der Grünordnungsplan in der Nordheimer Au, die Verhinderung des geplanten Baugebiets angrenzend an das Naturschutzgebiet Dürringswasen bei Astheim.“

Der stellvertretende Vorsitzende Michael Zwanziger betonte in seinem Kurz-Vortrag, dass namhafte bayrische Wissenschaftler hier zahlreiche vom Aussterben bedrohte Pflanzen und Tiere kartiert haben und die Ausweisung eines Baugebiets unverantwortlich sei. Es sei zu erwarten, dass die Fauna und Flora, die sich in langen Zeiträumen an Hitze und Trockenheit anpasst haben, unwiederbringlich geschädigt würden. Zwanziger schloss sich dem Appell der Wissenschaft an, das geplante Baugebiet dem Naturschutzgebiet zuzuschlagen.

Die stellvertretende Kreisvorsitzende Ulrike Geise lobte das große Engagement der Ortsgruppe Volkach bei dem Amphibien-Monitoring am Rothenbachsee und informierte die Mitglieder über die Ergebnisse der Aktion.

Michael Zwanziger berichtete über die gelungene Ferienpassaktion des BN Volkach. Dabei konnten die Kinder, mit Becherlupen ausgestattet, die besondere Fauna und Flora eines nicht gespritzten und nicht gedüngten Streuobstackers kennenlernen. Außerdem erzählte Ulrike Geise auf dem Weg dorthin an einem Ausweichbiotop Interessantes über Eidechsen.

Die neue Vorsitzende wies in ihrem Ausblick auf die zukünftigen weiteren Aktivitäten auf die Info- und Mitmachkampagne „Lebendige Gärten“ hin und warb für den Besuch der Ausstellung „Weizen –davon lebt die Welt" im Volkacher Museum „Barockscheune“. Hartner dankte den Verbänden Landschaftsschutz Mainschleife LAMA und LBV Vogelschutzbund für die Unterstützung beim regionalen Einsatz für die Natur und den Mitgliedern für ihr Engagement.