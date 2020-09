Kitzingen vor 53 Minuten

Bund Naturschutz-Kreisgruppe informierte über den Biber

Die Bund Naturschutz (BN) Kreisgruppe Kitzingen informierte an einem Stand auf dem Marktplatz über das auch im Landkreis kontrovers diskutierten Thema "Biber", heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Biberpräparat sorgte laut der Mitteilung für einige Aufmerksamkeit, der Biberbeauftragte des nördlichen Landkreises, Klaus Petter, informierte am Stand. Gerda Hartner zog mit ihrem aktiven Spinnrad Neugierige an. Betreut wurde der Stand von den BN-Geschäftsstellenmitarbeiterinnen Katrin Gutknecht, Brigitte Lifferth, Schriftführer Johannes Kroiss und dem Vorsitzenden Manfred Engelhardt.