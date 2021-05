Gute Nachricht für die Stadt Kitzingen: Der Ersatzneubau des Kleinkinderbeckens im Freibad in Kitzingen wird über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den BereichenSport, Kultur und Jugend“ mit 427 995 Euro gefördert. Diese Information erhielt die örtliche CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber von ihrem Bundestagskollegen Reinhard Brandl, der im Haushaltsausschuss das Programm mitverhandelt hat, teilt das Büro der Abgeodneten in einer Pressemitteilung mit.

„Es freut mich sehr, dass mein Werben erfolgreich war und der Kleinkindbereich im Freibad in Kitzingen mit finanzieller Unterstützung durch den Bund erneuert und zukunftsfest gemacht werden kann“, betont Anja Weisgerber. Der Kitzinger Oberbürgermeister Stefan Güntner freute sich sehr über die gute Nachricht. Die Förderung leiste einen entscheidenden Beitrag, um die Umgestaltung des Kleinkindbereiches angehen zu können.

Das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ zur baulichen Erneuerung von Sport-, Jugend- und Kulturgebäude sei ein wichtiger Baustein, um dem Sanierungsstau in den Kommunen entgegenzutreten, heißt es in der Mitteilung. Für die Förderrunde 2021 stehen insgesamt 600 Millionen Euro zur Verfügung. In den vergangenen Programmjahren wurden bereits das Terrassenbad in Markt Einersheim mit einer Million Euro und das Freibad Volkach mit 1,4 Millionen Euro durch den Bund gefördert.