Seit Mitte September ist die Spitalstraße eine Baustelle. Die letzte innerstädtische Haupterschließungsstraße werde nach dem Vorbild der Hauptstraße in den kommenden Monaten neugestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach.

Durch die Sanierung werde die Spitalstraße nicht nur deutlich aufgewertet werden, sondern es komme auch zu einer deutlichen Verbesserung für Fußgänger und zu einer Reduzierung des Verkehrsaufkommens. Das Projekt werde in drei Bauabschnitte unterteilt und die Straße muss für den Zeitraum der Sanierung größtenteils für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Dafür wurde eine Umleitung eingerichtet. Sie führt von der Georg-Berz-Straße über die Bahnhofstraße, den Oberen Markt und der Prof.-Jäcklein-Straße wieder in die Spitalstraße.

Gute Nachricht

Die Geschäfte in der Spitalstraße bleiben während der Bauzeit für Kunden und Kundinnen geöffnet. Auch die Dienstleister sind erreichbar und es wird besonders darauf geachtet, dass die Anwohner zu Fuß und per Fahrrad zu ihren Wohnungen kommen. Zudem werden die Bauarbeiter den Anwohnern auch behilflich zu sein, beispielsweise beim Tragen von Wasserkästen oder ähnlich schweren Dingen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Unter dem Motto „Bummel-Zeit trotz Baustelle“ haben sich die Geschäftsleute, Dienstleister, Winzer, Ärzte zur „Einkaufs-, Genuss- und Kreativwelt Spitalstraße“ zusammengeschlossen. Ihre Botschaft lautet: „Wir sind trotz der Baustelle für Sie da und wir freuen uns auf unsere Kunden, Gäste und Patienten.“

Die Baumaßnahme Spitalstraße ist in folgende Teilbereiche untergliedert:

Phase 1: Kanal/Wasser von September bis Dezember im Bereich von der Hauptstraße bis zur Zehentgasse.

Phase 2: Kanal/Wasser von Januar bis Sommer 2022 im Bereich Zehentgasse bis zur Prof.-Jäcklein-Straße und parallel dazu Gas/Strom/Telekom/Straße im Bereich von der Hauptstraße bis zur Zehentgasse.

Phase 3: Gas/Strom/Telekom/Straße im Zeitraum vom Sommer bis etwa Mitte Dezember 2022 im Bereich der Zehentgasse bis zur Prof.-Jäcklein-Straße.